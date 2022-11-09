Уфа, 9 ноября 2022, 09:01 — REGNUM Четыре груженых щебнем вагона сошли с рельсов в Башкирии. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, рано утром 9 ноября на станции Шартымки сошли четыре вагона со щебнем.
«В результате транспортного происшествия опрокидывание вагонов не произошло, пострадавших нет», — сообщает пресс-служба.
Сейчас специалисты проводят восстановительные работы. Следователям предстоит выяснить обстоятельства и причины происшествия.