Уфа, , 09:01 — REGNUM Четыре груженых щебнем вагона сошли с рельсов в Башкирии. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России в своем телеграм-канале.

Сход грузовых вагонов Https://zmsut.sledcom.ru

По предварительным данным, рано утром 9 ноября на станции Шартымки сошли четыре вагона со щебнем.

«В результате транспортного происшествия опрокидывание вагонов не произошло, пострадавших нет», — сообщает пресс-служба.

Сейчас специалисты проводят восстановительные работы. Следователям предстоит выяснить обстоятельства и причины происшествия.