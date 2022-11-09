Николаев, Украина, 9 ноября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги объявлен в Николаевской области на захваченной режимом Киева территории б. УССР. Об этом 9 ноября сообщил глава так называемой прокиевской администрации региона Виталий Ким в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория б. УССР

«Воздушная тревога, вся область», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военнослужащим из Якутии, которые проходят обучение на полигоне в Улан-Уде, передали шесть автомобилей. Кроме того, в три военные части Восточного военного округа отправлена новая партия посылок