Красногорск, 9 ноября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Московской области в рамках проекта «Мы рядом» за каждым инвалидом будет закреплён персональный помощник, сообщили в пресс-службе регионального министерства социального развития.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид

Как только человеку устанавливается инвалидность, с ним сразу связывается персональный помощник, который помогает оформить выплаты по уходу, доплаты к пенсии и др.

В настоящее время помощники есть у более 3 тыс. людей с ограниченными возможностями. Всего в Подмосковье проживают свыше 400 тыс. инвалидов.

Как сообщало ИА REGNUM, доступность для инвалидов жизненно важных объектов на территории Подмосковья в ближайшее время может возрасти до 80%.

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