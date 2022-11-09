Вашингтон, 9 ноября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Республиканская партия получила большинство мест в палате представителей по результатам выборов, следует из прогноза телеканала NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

Согласно версии, у республиканцев будет 219 мест против 216 у демократов. При этом для получения контроля требуется 218 мест из 435.

Также телеканал опубликовал предварительные итоги голосования на утро 9 ноября, согласно которым демократы уже получили 102 места в палате представителей, республиканцы — 158 мест.

При этом борьба за места в сенате оказалась более плотной, пока партии идут почти на равных.