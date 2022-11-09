Москва, 9 ноября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. О том, какая погода ожидается в предстоящую зиму в Центральной России, рассказал 9 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима

По словам синоптика, зима в центральных российских областях начнётся «строго по календарю», то есть примерно 1 декабря.

При этом он указал, что ранее в долгосрочном прогнозе ожидалось, что в первый месяц зимы значения температуры воздуха будут выше климатической нормы, однако затем эти данные были пересмотрены.

«Я смотрю на долгосрочные прогнозы и вижу, что для Центральной России они пересчитываются в сторону ужесточения холодных позиций. Если раньше мы говорили, что температура в декабре будет выше нормы, то сейчас прогноз склоняется к тому, что она будет близка к нормальным значениям для этого месяца», — сказал Тишковец.

Также он на примере Москвы рассказал, какие приблизительные значения температуры воздуха являются нормальными для декабря.

«Норма для Москвы в декабре — это минус 8,6 градуса ночью и минус 3,5 градуса днем», — пояснил синоптик.

Кроме того, Тишковец уточнил, что в оставшиеся два месяца зимы прогнозируется температура воздуха выше климатической нормы, и в январе 2023 года она ожидается на один-два градуса выше нормальных значений, а в феврале — на два-три градуса выше нормы

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в среду, 9 ноября, в Москве облачно, местами небольшой дождь, туман, температура воздуха до +7… +9 °C.