Казань, 9 ноября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Муниципальные учреждения Татарии с этого года бесплатно могут утилизировать отслужившую технику. Об этом сообщила начальник отдела экологического просвещения минэкологии РТ Ольга Артемьева.

Павел Ищенко ИА REGNUM Выставка ретро-компьютеров

«1 сентября в рамках татарстанского нефтегазохимического форума мы подписали соглашение с Фондом национального природопользования. Теперь будем утилизировать всю технику муниципальных бюджетных учреждений — детских садов и школ — на безвозмездной основе», — цитирует спикера «Татар-информ».

По словам Артемьевой, проект только что запущен, итоги подводить пока рано. Сотрудники учебных учреждений довольны новшеством и активно регистрируются для утилизации старых компьютеров и прочей техники.

Напомним, жители России имеют право выбрасывать старую бытовую технику в мусорные контейнеры, как и прежде — Минприроды РФ.

Читайте также: В Минприроды разрешили выбрасывать в мусорные баки старую технику