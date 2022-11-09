AP: блокировавший помощь Киеву республиканец Пол переизбран в Сенат США
Вашингтон, 9 ноября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, который выступал против оказания военной помощи Киеву, одержал победу на промежуточных выборах в Сенат США, опередив своего соперника прогрессивного демократа Чарльза Букера. Такой исход голосования прогнозирует агентство Associated Press.
Аналогичные прогнозы делают и американские телеканалы NBC и Fox.
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Отмечается, что кандидат от республиканцев Рэнд Пол проходит в сенат от штата Кентукки в третий раз.
Как сообщало ИА REGNUM, американский сенатор-республиканец Рэнд Пол считает, что из-за неконтролируемого оказания помощи Киеву может наступить финансовый крах США. Парламентарий считает, что прежде, чем оказывать поддержку киевскому режиму, Вашингтон должен сначала улучшить ситуацию в своей экономике, а уже после заниматься другими странами.
Напомним, в мае Рэнд Пол заблокировал в Сенате Конгресса США рассмотрение инициативы в выделении дополнительной помощи Киеву в размере $40 млрд.
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