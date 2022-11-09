Уфа, 9 ноября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Более 115 тысяч самозанятых налогоплательщиков, уплачивающих налог на профессиональный доход, осуществляют свою деятельность в Башкирии. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Nalog-briz.ru Самозанятый

Сообщается, что по сравнению с началом 2022 года число самозанятых граждан в регионе увеличилось в полтора раза.

«По оперативным данным на 1 ноября 2022 года в консолидированный бюджет Башкирии поступило налога на профессиональный доход в сумме 226 млн рублей, это почти в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства региона — министра финансов республики Лиры Игтисамовой.

Отмечается, что суммарный доход налогоплательщиков налога на профессиональный доход составил порядка 20 млрд рублей, было выдано более 27 млн чеков, средний чек составил 720 рублей.

Сообщается, что популярными в Башкирии видами предпринимательской деятельности самозанятых являются перевозка пассажиров, услуги водителей, строительство, торговля продукцией собственного производства, маркетинг-реклама, парикмахерские услуги, маникюр-педикюр, перевозка грузов.

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