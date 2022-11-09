Владивосток, 9 ноября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Росмолодежь сформировала шорт-лист конкурса «Молодежная столица России». В списке финалистов — семь городов: Владивосток, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Мурманск и Тула. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

ИА REGNUM Творческая молодежь

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Претендентов оценивали по нескольким критериям. Во внимание брались, к примеру, содержательность и проработанность программ мероприятий на 2023 год, креативность, инновационность и уникальность решений для молодежи, а также наличие ресурсов и опыта для проведения событий федерального уровня, информационная открытость.

Город, который станет молодежной столицы России в 2023 году, получит право на реализацию проектов Росмолодежи, в том числе федерального грантового конкурса, авторскую медиастратегию, экспертную поддержку.

Победителя в конкурсе на звание молодежной столицы России определят при помощи народного голосования во ВКонтакте, которое стартует 23 ноября. Победитель будет определен на основе заочной оценки, инспекционных выездов и народного голосования.

Статус молодежной столицы России будет присужден городу-победителю на один год.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил до начала грядущей зимы представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения.