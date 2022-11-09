Вашингтон, 9 ноября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Многие заявления Белого дома не находят положительного отклика у американских граждан, которые считают, что нынешняя администрация США оторвана от реальности, сообщает The Washington Times.

Whitehouse.gov Джо Байден

На избирательных участках по всей стране избиратели выражали обеспокоенность по поводу выбранного демократами курса. Крайне болезненно воспринимается проблема инфляции: примерно три четверти избирателей заявили, что на них повлияло повышение цен, особенно в продуктовых магазинах. Многие из них заявили, что их личное финансовое положение за последние два года ухудшилось.

Основная тяжесть вины легла на Байдена, работу которого поддерживают 41% опрошенных.

Менее четверти избирателей считали, что экономика находится в хорошем состоянии, а 7 из 10 не были удовлетворены курсом страны.

«В настоящее время мы бесконтрольно тратим деньги и пытаемся направить эту страну на путь, которым она на самом деле идти не должна, и меня от этого просто тошнит», — сказал 46-летний Марк Снеллинг.

Демократы надеялись воспользоваться гневом избирателей по поводу июньского решения Верховного суда об отмене решения по делу Роу против Уэйда, которое гарантировало национальное право на аборт.

Опрос показал, что это действительно имело значение для многих избирателей-демократов: почти половина из тех, кто поддерживал демократа в своей местной гонке в палату представителей, заявили, что для них главным вопросом были аборты.