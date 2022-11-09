Красногорск, 9 ноября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Власти Московской области по итогам 2022 года планируют направить 18, 2 млрд рублей на реализацию национального проекта «Демография», сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

Выделенные средства пойдут на создание дополнительных мест в детских садах, строительство и реконструкцию спортивных сооружений, содействие занятости и др.

Отмечается, что для реализации нацпроектов в Подмосковье создан проектный офис, выполнение работ контролируется через центр управления регионом и областных депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковном городе Люберцы планируется построить новый детский сад.

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