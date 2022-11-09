Эксперт: поддержка Киева становится для Запада всё более самоубийственной
Красноярск, 9 ноября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Поддержка Западом киевского режима продолжится, но будет становиться всё более самоубийственной для Запада. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 9 ноября высказал политический аналитик, директор филиала Финансового университета при правительстве РФ, кандидат философских наук Павел Клачков (Красноярский край).
Собеседник ИА REGNUM прокомментировал заявление первого заместителя главы Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса о том, что Евросоюз не может выделить Киеву обещанные ранее три миллиарда евро.
Читайте также: ЕС решил не выплачивать Киеву обещанные €3 млрд
«Я бы не стал сейчас на месте российской стороны расслабляться и сильно радоваться невозможности выделения ЕС трёх миллиардов евро помощи Киеву. Запад в ближайшее время продолжит и финансировать киевский режим, и снабжать его оружием, наёмниками, и оказывать политическую поддержку», — подчеркнул политаналитик.
«Это не является признаком того, что такая помощь будет прекращена. Но Запад, особенно европейская его часть, всё ближе к той грани, при которой начинается самоубийственность этой поддержки. Будет всё труднее объяснять собственным избирателям, почему при такой плохой экономической ситуации продолжается поддержка киевского режима, который не демократический, не европейский, а просто чёрт-те какой», — резюмировал Павел Клачков.