Красноярск, 9 ноября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Поддержка Западом киевского режима продолжится, но будет становиться всё более самоубийственной для Запада. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 9 ноября высказал политический аналитик, директор филиала Финансового университета при правительстве РФ, кандидат философских наук Павел Клачков (Красноярский край).

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Собеседник ИА REGNUM прокомментировал заявление первого заместителя главы Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса о том, что Евросоюз не может выделить Киеву обещанные ранее три миллиарда евро.

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«Я бы не стал сейчас на месте российской стороны расслабляться и сильно радоваться невозможности выделения ЕС трёх миллиардов евро помощи Киеву. Запад в ближайшее время продолжит и финансировать киевский режим, и снабжать его оружием, наёмниками, и оказывать политическую поддержку», — подчеркнул политаналитик.

«Это не является признаком того, что такая помощь будет прекращена. Но Запад, особенно европейская его часть, всё ближе к той грани, при которой начинается самоубийственность этой поддержки. Будет всё труднее объяснять собственным избирателям, почему при такой плохой экономической ситуации продолжается поддержка киевского режима, который не демократический, не европейский, а просто чёрт-те какой», — резюмировал Павел Клачков.