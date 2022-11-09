Санкт-Петербург, 9 ноября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Атлантический циклон «Филомена», в тёплом секторе которого оказался Петербург, предвещает установление новых температурных рекордов для этого времени года. Об этом сообщил 9 ноября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Дождь в Санкт-Петербурге

Согласно прогнозу, температура воздуха в Петербурге в этот день составит +9…+11 градусов, по Ленинградской области будет +6…+11 градусов.

«Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 9 ноября составляет +9,3°, он установлен в далёком 1926 году и с большой долей вероятность сегодня будет обновлён», — отметил синоптик.

Благодаря циклону в регионе сохранится облачная погода, пройдут дожди. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы. В четверг, 10 ноября, продолжатся небольшие дожди и будет около +10 градусов.