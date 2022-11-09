Кишинёв, 9 ноября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Молдавии не имеет никакого отношения к запущенной кампании «ЛГБТ-дети в вашей школе». Об этом 8 ноября сообщила телеканалу TV8 пресс-секретарь ведомства Виорика Пиструй.

Mitch Barrie ЛГБТ-агрессия

Она утверждает, что ЛГБТ-организация GenderDoc-M, которая проводит эту акцию, не согласовала свои действия с минобрнауки.

«Министерство образования заботится об обеспечении безопасной и защищенной образовательной среды для каждого ребенка», — сказала Пиструй.

На просьбу прокомментировать обвинения в адрес минобрнауки от Партии социалистов и требования осудить ЛГБТ-инициативу пресс-секретарь заявила, что считает такие заявления некорректными и отказалась их комментировать.

Напомним, кампания «ЛГБТ-дети в вашей школе» стартовала в Молдавии 7 ноября. Её финансируют из Нидерландов.