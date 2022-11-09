Москва, 9 ноября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Годовалая москвичка, сброшенная матерью из окна 11-го этажа, скончалась в больнице. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Игрушка на окне

«Девочка скончалась в больнице», — говорится в информации надзорного органа.

В пресс-службе пояснили, что действия матери подлежат квалификация по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка»).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне возле стены многоэтажки в Москве обнаружили тело девочки 2021 года рождения. Пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Предварительно установлено, что ребёнок мог быть сброшен из окна 11-го этажа 26-летней матерью. Женщину также доставили в больницу с отравлением.

По предварительной информации, мать девочки находилась в подавленном состоянии из-за бракоразводного процесса.