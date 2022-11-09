Вашингтон, 9 ноября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. По результатам голосования на промежуточных выборах, американская Республиканская партия побеждает на них и будет контролировать палату представителей. Об этом 9 ноября сообщает телеканал NBC.

Палата представителей США

Согласно обнародованному телеканалом предварительному прогнозу, республиканцы займут 220 мест в палате представителей, в то время как американской Демократической партии достанется 215 мест.

Как передавало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN сообщил, что республиканцы опередили демократов на выборах в палату представителей Конгресса США и практически сравнялись с ними по числу мест в Сенате.