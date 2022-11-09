Якутск, 9 ноября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Военнослужащим из Якутии, которые проходят обучение на полигоне в Улан-Уде, передали шесть автомобилей. Кроме того, в три военные части Восточного военного округа отправлена новая партия посылок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября в оперштабе республики. Бойцы оценили дополнительную технику.

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«Одиннадцатой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в городе Улан-Удэ, где проходят службу якутяне, от Якутии передано 6 пикапов. Вся войсковая часть очень благодарна нашей республике за помощь. Ждем вас с победой!» — написал в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

Посылки отправили волонтёры штаба «Я с тобой!». Дополнительную экипировку получат бойцы в Хабаровске, Владивостоке и Улан-Удэ.

«Вчера мы загрузили борт в Улан-Удэ. Представители опорного пункта республики встретят груз, доукомплектуют и направят в Читу. Сегодня мобилизованные земляки, которые там служат, уже получат наши посылки», — сообщил руководитель штаба движения «Якутия с тобой!» Айыл Дьулурха.

Как сообщало ИА REGNUM, войсковые части, где служат мобилизованные военнослужащие из Якутии, получили автомобили. Снаряжением и экипировкой резервистов из республики обеспечивают по поручению главы региона Айсена Николаева.