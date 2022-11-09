Вашингтон, 9 ноября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Деятельность президента США демократа Джо Байдена и его политика вызывают недовольство у большинства граждан страны, проголосовавших на промежуточных выборах в Конгресс США. Об этом свидетельствуют результаты опросов телеканала CNN, проводившихся на выходе из избирательных участков.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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Так, семь из десяти респондентов заявили, что они менее чем удовлетворены тем, как обстоят дела в стране, причём около трети заявили, что они не просто недовольны, но и разгневаны состоянием нации.

Отмечается, что рейтинг одобрения Байдена составляет около 45% по мнению избирателей на выборах этого года — почти идентичный рейтингу одобрения бывшего главы Белого дома Дональда Трампа четыре года назад на промежуточных выборах 2018 года.

Чуть меньше половины избирателей заявили, что политика Байдена в основном наносит ущерб стране. При этом около 36% опрошенных считают, что курс нынешней администрации в основном помогает, а остальные убеждены, что он не имеет никакого значения.

Опросы показали, что 39% голосовавших не удовлетворены работой действующего президента, а еще 34% «испытывают ярость», то есть крайне недовольны президентством Байдена.

Работа Байдена в Белом доме устраивает только 20% опрошенных. Ещё 5% заявили, что «испытывают воодушевление», говоря о действующей администрации США.

Добавим, что опрос проводился как среди тех, кто 8 ноября пришёл на избирательные участки лично, так и среди проголосовавших досрочно. В опросе приняли участие 12 458 избирателей на 250 участках, статистическая погрешность составляет 2%.

Согласно предварительным подсчётам, опубликованным телеканалом CNN, республиканцы опередили демократов на выборах в палату представителей Конгресса США, и практически сравнялись с ними по числу мест в сенате. Так, кандидаты от Республиканской партии набрали уже 60 мест в палате представителей Конгресса США против 28 мест у кандидатов от Демократической партии. Для большинства в палате представителей и контроля над ней одна из партий должна получить 218 мест из имеющихся 435.

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