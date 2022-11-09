Уфа, 9 ноября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Первую очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе могут ввести в эксплуатацию до конца 2023 года. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Вопросы строительства этого образовательного учреждения рассматривались на выездном совещании. В рамках реализации данного проекта предусмотрена первая очередь — реконструкция здания бывшего IQ-парка в Уфе.

Сообщается, что на этом объекте рабочие отремонтировали некоторые инженерные системы, смонтировали новые системы отопления, дымоудаления, вентиляции, покрасили и возвели новые стены, заменили фасады. Здание подготовлено к отопительному сезону. Специалистам предстоит провести ремонт недостающих инженерных систем, систем электроснабжения, провести небольшой косметический ремонт.

«Завершить первый этап реконструкции здания и ввести его в эксплуатацию необходимо до конца следующего года. Это важный проект, который сейчас является для нас приоритетным. Его появление позволит вывести образование в Башкирии на новый уровень», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства региона Андрея Назарова.

Напомним, площадь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра составляет 36 тысяч кв. метров. Проект по строительству Кампуса в Уфе реализуется в рамках реализации федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды «Наука и университеты».