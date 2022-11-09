Мюнхен, Германия, 9 ноября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Вердером» в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 6:1.

(сс) RonnyK Флаг футбольного клуба «Бавария»

В составе «Баварии» хет-трик оформил полузащитник Серж Гнабри. Ещё по голу забили хавбеки Джамал Мусиала, Леон Горецка и нападающий Матис Тель. У «Вердера» отличился защитник Антони Юнг.

На сегодняшний день «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, на счету команды 31 очко. «Вердер» идёт на седьмом месте с 21 очком.