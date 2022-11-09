Шарм-эль-Шейх, Египет, 9 ноября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Министр энергетики Омана Салим аль-Ауфи заявил, что цены на нефть в мире снизятся после зимнего сезона. Об этом он сказал агентству Reuters 8 ноября в кулуарах климатической конференции COP27 в египетском городе Шарм-эль-Шейх.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Глава ведомства отметил, что оманские власти «не считают приемлемой» нынешнюю стоимость нефти». Салим аль-Ауфи отметил, что в Омане допускают падение цены до уровня в $70 за баррель.

Министр добавил, что его страна составила свой бюджет из расчета $55 за баррель, чтобы создать дополнительную подушку безопасности для выплат по долгам.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце Всемирный банк выпустил прогноз, согласно которому в 2023 году средние цены на энергоносители в мире снизятся на 11% по сравнению с 2022 годом.