Чебоксары, , 09:32 — REGNUM В Чувашии государственное фармацевтическое предприятие планирует закупить лекарства и различные медицинские изделия. Будущий поставщик будет работать с компанией два года, начальная цена закупки определена в размере 2,88 млрд рублей. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Лекарство в капсулах Никита Устинов © ИА REGNUM

Заказчиком является ГУП «Фармация» (подведомственная минздраву Чувашии). Речь идёт о проведении предварительного квалификационного отбора поставщиков на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий, аптечной продукции, иных сопутствующих средств и препаратов для нужд предприятия. Поставка будет проводиться с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2024 года.

Как следует из технического задания, «Фармации» нужны медицинские материалы, техника и изделия (в том числе хирургические), лекарственные препараты, дезинфекционные средства, очки, линзы, ортопедические приспособления, парфюмерные и косметические средства, средства для ухода за больными и новорожденными, предметы личной гигиены, фармацевтические субстанции, продукция детского питания, биологически активные добавки.

Начальная цена закупки определена в размере 2 880 000 000 рублей, источник финансирования — собственные средства предприятия. Оплата будет проводиться в течение 60 дней со дня фактического получения товара.

При рассмотрении заявок будут учитывать срок работы на фармацевтическом рынке (величина значимости критерия — 40%), ассортимент лекарственных препаратов и количество дней доставки товаров (по 20%), наличие лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности и обеспеченность материально-техническими ресурсами (по 10%).

Конверты с заявками на участие в предварительном квалификационном отборе вскроют 21 ноября.