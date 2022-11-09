Бурса, Турция, 9 ноября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Женщина и восемь детей погибли в результате пожара в жилом здании в турецком городе Бурса. Об этом 9 ноября сообщило издание Yeni Şafak.

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Информация о пожаре поступила спасателям в 23:52 по местному времени 8 ноября. Возгорание произошло в центральном районе Йылдырым на втором этаже четырёхэтажного здания, в котором проживают иностранные граждане.

Пожар удалось локализовать спустя четыре часа. После ликвидации пожара в здании были обнаружены тела погибших. Кроме того, три человека были госпитализированы с диагнозом «отравление продуктами горения». Уточняется, что все погибшие являются гражданами Сирии, детям было от года до десяти лет.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства, приведшие к трагедии. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать несоблюдение правил безопасности при работе с газовой плитой.