Тбилиси, 9 ноября, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Европарламент — это не тот орган Евросоюза, который решает, какую страну примут в состав ЕС. Об этом 8 ноября заявил журналистам спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

Он прокомментировал резолюцию, поддержанную большинством евродепутатов, в которой властям Грузии предписали освободить из-под стражи бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, пересмотреть приговор основателю оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Нике Гварамии, а также устранить «чрезмерное влияние» основателя правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейшего бизнесмена Грузии Бидзины Иванишвили.

Папуашвили отметил, что подобное «кино» в Грузии уже видели. Он заявил, что таким образом некоторые «заинтересованные группы» проводят свою политику. Спикер парламента напомнил, что решение о приёме страны в ЕС принимает Еврокомиссия.

«Главное одно, и у нас есть подтверждение от соответствующих структур Евросоюза — Европарламент не является структурой, которая будет оценивать успехи Грузии», — сказал Папуашвили.

Напомним, в июле Еврокомиссия отказалась предоставить Грузии статус кандидата в ЕС до выполнения 12 условий. Примерно за месяц до этого в Европарламенте приняли резолюцию, в которой критиковали грузинскую власть, призывали освободить Саакашвили и отстранить от управления страной Иванишвили, которого в оппозиции называют «олигархом».