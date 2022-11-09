Якутск, 9 ноября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Якутии ведётся работа с целью найти пропавших без вести бойцов, которые участвовали в спецоперации в защиту Донбасса. Идут поиски тел погибших военнослужащих, сообщила 9 ноября на брифинге заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина. Она подчеркнула, что эта работа находится на ежедневном контроле правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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Власти региона провели встречу с родственниками погибших и пропавших без вести бойцов из отряда «Боотур». По словам вице-премьера, в штаб по мобилизации стали реже поступать обращения по поводу единовременных выплат семьям участников спецоперации, эта работа в регионе уже завершается.

«Основные вопросы, которые сегодня поступают, — это вопросы, связанные с раненными бойцами, и, соответственно, работа с госпиталями, которые находятся на территории России. На ежедневном контроле находится работа по поиску пропавших без вести и тел погибших», — отметила Ольга Балабкина.

Она подчеркнула, что обращения мам и жён, близких родственников участников специальной операции по распоряжению главы республики Айсена Николаева должны рассматриваться всеми уполномоченными государственными органами и ведомствами в кратчайшие сроки. За решение этих вопросов министры республики будут нести персональную ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, добровольческий отряд «Боотур» вернулся в Якутию не в полном составе. Во время участия в спецоперации в защиту Донбасса погибли восемь жителей республики.