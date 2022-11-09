Южно-Сахалинск, 9 ноября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. На Сахалине прокуратура проводит проверку птицефабрики «Островной», где произошла вспышка птичьего гриппа. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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К проверке подключены и другие контролирующие организации. Помимо прочего, проверяющие уделят внимание соблюдению установленных требований при утилизации заражённой птицы.

По результатам проверки будут приниматься меры реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине после вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Островной» принимаются меры профилактики для предотвращения заболеваемости сотрудников предприятия.