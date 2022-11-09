Оренбург, 9 ноября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Следственное управления СКР по Оренбургской области обнародовало в телеграм-канале видео с обысками, которые проводились в доме заместителя министра культуры региона Анатолия Чахеева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

oren. sledcom.ru Обыски в доме

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Напомним, чиновника задержали 8 ноября. В этот день обыски проводились в минкультуры. Возбуждено уголовное дело. Заместителя министра подозревают в крупом взяточничестве.

По версии следствия, в 2019–2020 годы Чахеев лично получил от директора строительной компании взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера и иного имущества в общей сумме более 400 тыс. рублей. В ответ предполагалось общее покровительство предпринимательской деятельности главы фирмы по проведению строительных и ремонтных работ на объектах сферы культуры Оренбургской области, в том числе в рамках национального проекта «Культура».