Москва, 9 ноября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Предназначенный для прогнозирования закономерностей в человеческой цивилизации суперкомпьютер World One сделал прогноз о том, что жизнь на Земле закончится к 2050 году. Об этом сообщило 9 ноября британское издание The Daily Star.

Всадники апокалипсиса. Гравюра А.Дюрер

Согласно прогнозам компьютера, причинами краха цивилизации станет множество факторов, в частности деятельность людей, загрязнение окружающей среды, его негативные последствия и др.

По предсказанию машины, апокалипсис произойдет примерно с 2040 по 2050 год. Даже полный переход на экологически чистые автомобили и строгий контроль рождаемости не исправят ситуацию к лучшему.

Напомним, 18 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью журналу «Вокруг света» заявил, что из-за чрезмерного потребления в настоящее время человечество «семимильными шагами» движется в сторону собственной гибели.

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