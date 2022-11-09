Токио, 9 ноября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. За первую половину финансового года Японии (апрель–сентябрь) японский дефицит в торговле с Россией вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 750,4 млрд иен (порядка $5,2 млрд). Об этом 9 ноября сообщило министерство финансов Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Уточняется, что экспорт из Японии в Россию за указанный период из-за введённых странами Запада санкций уменьшился на 46,9%, и это в первую очередь касается ограничений на поставку в РФ машиностроительной и электронной продукции.

При этом российский импорт в Японию за первую половину финансового года страны вырос более чем на 36% на фоне роста цен на энергоносители и снижения курса японской иены по отношению к доллару США, составив 982,8 млрд иен (около $7 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что береговая охрана и ВМС Японии проведут первые совместные учения по отражению нападения противника на отдалённые острова.