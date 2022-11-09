Вашингтон, 9 ноября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Американские СМИ 9 ноября опубликовали предварительные результаты выборов в конгресс США. Согласно подсчётам, борьба за места в сенате оказалась равной, а в схватке за мандаты палаты представителей республиканцы захватили лидерство.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

По данным CNN, места в сенате получили 42 кандидата от Демократической партии, а также 44 кандидата от Республиканской партии. Всего борьба идёт за 100 мест.

Победу на выборах в конгресс, по данным телеканала, одержали 102 демократа и 158 республиканцев, всего разыгрывается 435 мест.

Напомним, чтобы получить контроль над сенатом, Республиканская партия должна получить 51 место, а правящей Демократической партии требуется 50 мест, учитывая, что за них при равном количестве голосов отдаёт свой голос вице-президент США Камала Харрис.