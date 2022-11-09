Бильбао, Испания, 9 ноября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. «Атлетик» (Бильбао) одержал победу над «Вальядолидом» в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Athletic-club.eus «Атлетик» (Бильбао)

В составе «Атлетика» дубль оформил нападающий Горка Гурусета, забивший на 18-й и 51-й минутах. Ещё один гол забил защитник Дани Вивиан, отличившийся на 78-й минуте.

На сегодняшний день «Атлетик» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, на счету команды 24 очка. «Вальядолид» идёт на 10-м месте с 17 очками.

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