Владивосток, 9 ноября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Одной из четырёх тем заседания совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО Юрии Трутневе во Владивостоке 9 ноября была информационная поддержка спецоперации. В совете участвуют дальневосточные губернаторы, представители руководства крупнейших федеральных министерств и ведомств. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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«Второй вопрос повестки — работа по разъяснению задач проводимой спецоперации и по информационной поддержке населения Дальнего Востока. В нынешних условиях сплоченность общества вокруг президента и вокруг армии играет решающую роль. Мы должны доводить информацию о том, что в эти дни бойцы, участвующие в специальной военной операции, борются не только за права жителей новых регионов, но и свободу и независимость нашего государства. За предотвращение угроз, создаваемых агрессивным поведением Североатлантического Альянса», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, все регионы Дальнего Востока обеспечивают мобилизованных дополнительным обмундированием и выплачивают единовременно по 150 тыс. рублей. Об этом было доложено на очередном заседании совета.