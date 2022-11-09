Вашингтон, 9 ноября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Известие из журнала «Военная мысль» о том, что США создают средства нейтрализации ядерного потенциала России, встретили с изрядной долей иронии в социальных сетях. Люди говорят, что американцы ещё ничего не сделали, но уже пугают.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Стратегия до примитива проста: «Или вы по прежнему признаете нас «гегемоном» и живете вассалами, или мы нажимаем красную кнопку!» — смеётся Павел Сорокин.

«Пока США создадут эти средства нейтрализации, они уже и не понадобится, ибо попросту не успеют», считает Аксинья Троицкая.

«На словах можно и на Юпитере жить, а вот на практике — лицом в лужу. Ядерное оружие США настолько старое и ненадежное, что может взрываться в шахтах и на складах хранения. Поэтому американцам логично было бы переделать все свое ядерное оружие в топливо для АЭС», — рассуждает Виктор Болтаев.

«Нет что бы создать, что то для мира, для Земли, для жизни планеты… Только разрушения и хаос… политики возомнили себя богами», — отметил Юрий Бажин.

«Все понятно: США хочет бить и убивать все и всех, как захочется и когда захочется. Защищаться никто не должен. Потому что эти твари, стервятники, решили сделать всех людей своими рабами, как в резервации для индейцев у себя, так и для всех не согласных с ними», — поделилась мнением Людмила Лихопуд.

«Нужно понимать, что идеология Запада и в частности США — иметь в подчинении весь остальной мир, и использовать его для своего личного развития, обогащения и величия. Речь не о простых людях, но о правящих верхах, стоящих за решениями формальных правителей. США будут делать всё, чтобы удержать свою гегемонию, и большого ума в этом их стремлении нет — это гипертрофированный эгоизм планетарного масштаба, способный пожертвовать всеми ради себя. И сдерживающий фактор для реализации их стремлений — ядерный, гиперзвуковой ответ России. Конечно, они будут пытаться этот фактор нивелировать», — поделился мнением Игорь Рогатин.

«Пусть сначала найдут подводную лодку «Белгород»… А где там «Посейдон?» Пусть создадут гиперзвуковое ПВО, что бы защититься от «Сармата»… Думаю, это очередной распил денег в самой «не коррумпированной» стране», — рассуждает об американских воителях Сергей Жорин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Америка работает над созданием средств нейтрализации российского ядерного оружия, известил журнал «Военная мысль», издаваемый Министерством обороны. По словам авторов публикации, допускается применение как ядерного, так и стратегического неядерного оружия с коротким подлетным временем, которое сможет превентивно поразить «значительную часть ядерных сил России».