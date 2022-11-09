Барселона, Испания, 9 ноября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. «Барселона» одержала победу над «Осасуной» в матче 14-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

«Барселона»

На шестой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Осасуны» Давид Гарсия. А на 31-й минуте «Барселона» осталась в меньшинстве после удаления нападающего Роберта Левандовского.

Во втором тайме футболисты «Барселоны» смогли забить два гола, играя вдесятером. Отличились полузащитник Педри на 48-й минуте и форвард Рафинья на 85-й.

Отметим, что завершивший карьеру защитник «Барселоны» Жерар Пике был включён в заявку на матч и находился на скамейке запасных. В добавленное к первому тайму время он получил красную карточку.

На сегодняшний день «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, на счету команды 37 очков. «Осасуна» идёт на шестом месте с 23 очками.

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