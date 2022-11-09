Вашингтон, 9 ноября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. По мнению Вашингтона, киевский режим должен самостоятельно решить, будет ли он пытаться захватить российский Крым. Об этом 9 ноября заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль в ходе онлайн-встречи с вашингтонской группой военных обозревателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«[Представители Киева] будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. Это в конечном счете будут их решения», — приводит его слова ТАСС.

Отметим, 7 ноября американское издание The Daily Beast сообщило, что администрация главы киевского террористического режима В. Зеленского разрабатывает планы по захвату российского полуострова Крым.