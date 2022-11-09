Уфа, 9 ноября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Девять ходатайств осужденных о помиловании отклонили в Башкирии. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что в республике состоялось заседание комиссии при главе региона по вопросам помилования, в ходе которого было рассмотрено девять ходатайств осужденных.

По всем ходатайствам было вынесено отрицательное решение.

Так, члены комиссии рассмотрели уголовное дело осужденного за убийство, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина был приговорен к 14 годам лишения свободы.

Отмечается, что в исправительной колонии осужденный не раз нарушал режим содержания, характеризуется отрицательно. Члены комиссии учли все обстоятельства и доводы, приняли решение отклонить ходатайство.

Сообщается, что семь ходатайств связаны с распространением наркотиков, при этом зачастую в исправительные колонии попадают обычные люди.

«Новички думают, что смогут легко и быстро заработать деньги на «закладках» и никто никогда об этом не узнает. Но на деле все обстоит иначе. Очень сложно бывает добраться до организаторов наркобизнеса, а те, кто работает «в поле» (получает, хранит, фасует наркотики и прячет их в тайники), быстро становятся объектом внимания правоохранительных органов», — приводит пресс-служба слова председателя комиссии, спикера госсобрания региона Константина Толкачева.

Он напомнил, что за такие преступления следует суровое наказание.

«В погоне за легкими деньгами можно пустить свою жизнь под откос. Это должен понимать каждый, кто задумывается о такой «работе», — напомнил Толкачев.

Комиссия также отклонила ходатайство осужденного за убийство двух и более лиц, совершенное в целях сокрытия преступления.

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