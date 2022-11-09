Анкара, 9 ноября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Ставки на иных поставщиков, кроме России, намерена делать Турция, не концентрируясь только на экспорте российского газа. Об этом 9 ноября сообщает агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Как пояснил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмёз, Россия является важным поставщиком энергоносителей, до недавнего времени покрывая до трети спроса на газ в странах Европы. В Турции же российский газ составляет как минимум 40% от общего объёма потребления, однако Анкара не намерена останавливаться лишь на одном источнике данного энергоносителя.

«Делаем ставку на Иран, Азербайджан, в будущем Ирак, а вопросе СПГ — ОАЭ, Катар и Оман. При этом активно торгуем СПГ с Алжиром и даже с Нигерией. При необходимости закупаем СПГ из США», — уточнил Донмёз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Турция начала частичную оплату в рублях за российский газ.