Пономарёвский район, Оренбургская область, 9 ноября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал 25 млн рублей на строительство крытого катка в посёлке Река Дёма Пономарёвского района. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Обещание глава региона дал во время встречи с местными игроками и тренерами хоккейной команды «Кристалл». В её состав входят 18 взрослых спортсменов и 52 ребёнка. Ежегодно хоккеисты становятся призерами областных соревнований «Оренбургская снежинка» и «Золотая шайба», участвуют в турнирах за пределами региона. На базе «Кристалла» сформирована команда по русскому хоккею и группа занимающихся шорт-треком.

«Эти ребята — увлеченные, влюблённые в хоккей. На открытии школы они просили меня о строительстве крытого корта — их игровая площадка под открытым небом была сделана своими силами и при поддержке меценатов. Сейчас она демонтирована по техническим причинам», — сказал Паслер.

Средства на строительство крытого корта выделят из бюджета Оренбургской области. Планируется, что спортивный объект введут в эксплуатацию в 2023 году.

Ранее в посёлке работал корт под открытым небом. В 2008 году рядом возвели двухэтажный спортивно-бытовой комплекс с раздевалками и хорошими бытовыми условиями. Также в комплексе разместились тренажерный и гимнастический залы, помещения для хранения спортинвентаря, тренерская, заточная мастерская. На корт в посёлок Река Дёма приезжали из соседних населённых пунктов. На катке организовывали массовые катания. Сейчас корт демонтирован, зимой спортсмены будут заниматься на уличной площадке в соседнем селе Софиевка.