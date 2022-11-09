Томск, 9 ноября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Спасатели рассказали подробности крупного пожара, охватившего 8 ноября крышу четырёхэтажного дома в центре Томска. Сигнал о возгорании поступил в 13:22 по местному времени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ГУ МЧС по Томской области Пожар в Томске

На место происшествия были направлены пожарные расчёты по рану сложности 1-БИС. Впоследствии ранг пожара был повышен до третьего уровня сложности. К моменту прибытия огнеборцев, горела крыша здания.

«При тушении возгорания было спасено 15 человек, эвакуировано 30. Локализация 15:10. Ликвидация открытого горения 17:31. Ликвидация 17:56. Площадь пожара около 500 кв. метров», — добавили в ведомстве.

Добавим, что в ходе тушения пожара дом был отключён от отопления и электричества. Для жителей был развёрнут пункт временно размещения на 53 койки. Однако, по словам и. о. мэра Томска Михаила Ратнера, все жильцы отказались от переезда.

«Жители четвертого подъезда и частично третьего возвращаются в свои квартиры, остальные — к родным и друзьям. Однако пункт размещения будет действовать на случай, если вдруг кому-то потребуется место для ночевки. Со всеми семьями специалисты администрации на связи», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту происшествия следователи начали проверку. По предварительным данным следствия, возможной причиной пожара стали сварочные работы на крыше, которые проводили неизвестные люди.