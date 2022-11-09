Кишинёв, 9 ноября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Власти Молдавии, несмотря на давление, не смогут сломать партию «Шор». С таким заявлением выступил лидер партии Илан Шор 8 ноября в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Чурбан Илан Шор

Он отреагировал на заявление министра юстиции страны Сергея Литвиненко, что готовится иск в конституционный суд с требованием признать действия «Шор» неконституционными. По мнению лидера партии, это делается, чтобы передать правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) депутатские мандаты оппозиции.

«Им нужны мандаты партии «Шор», чтобы получить конституционное большинство, поменять основной закон и убрать статус нейтралитета, подать заявку на вступление в НАТО и принести на молдавскую землю войну», — заявил оппозиционер.

Шор также обвинил ПДС в служении интересам других государств и посягательстве на суверенитет Молдавии.

Напомним, «Шор» ежедневно проводит протестные акции в Кишинёве с 18 сентября. С 16 октября правоохранители блокируют проходы к местам проведения согласованных воскресных митингов. 20 октября были задержаны региональные руководители партии. В Антикоррупционной прокуратуре заявили, что они раздавали деньги протестующим.