Москва, 9 ноября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции, не касается добровольно мобилизованных, пояснила депутат Госдумы Ирина Филатова.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Доброволец — легальный комбатант, вступивший в ряды ВС РФ и ставший участником добровольческих отрядов. Не путать с добровольно мобилизованными!» — отметила Филатова в телеграм-канале.

Добровольцами могут стать граждане РФ, не соответствующие критериям, предъявляемым к мобилизуемым, но желающие принять участие в специальной военной операции: мужчины в возрасте до 60 лет; имеющие опыт службы (или прошедший сборы) в армии или ином силовом ведомстве, члены охотничьих организаций или казачьего общества, имеющие опыт в стрелковых видах спорта, напомнила она.

Состояние здоровья будет оцениваться в индивидуальном порядке, формальных ограничений по этому поводу нет, добавила парламентарий.

«При вступлении в добровольческие отряды заключается контракт на срок от трех месяцев (в случае мобилизации контракт не подписывается, а срок службы ограничен временем проведения СВО)», — подчеркнула Филатова.

Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. «Видимо, добровольцы из РФ, поддержавшие ДНР и ЛНР задолго до начала СВО, комбатантами не являются», — сделала вывод парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума 9 ноября во втором чтении обсудит законопроект, которым предлагается распространить статус ветерана боевых действий на добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции. Обладатели статуса могут рассчитывать на социальные льготы.