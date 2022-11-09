Донецк, , 08:07 — REGNUM Куйбышевский район Донецка и Макеевка были обстреляны бандеровскими вооружёнными формированиями. Об этом 9 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 07:15 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 07:20 киевские нацисты выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Макеевке.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что вооружённые формирования киевского террористического режима начали наступление у Снигирёвки под Херсоном, идёт серьёзный бой, линия обороны удерживается.