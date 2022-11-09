Ульяновск, 9 ноября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Ульяновске завершено расследование в отношении местного жителя, которого обвинили в применении насилия в отношении следователя. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Фигурантом уголовного дела стал 38-летний житель Ульяновска. Правоохранители установили, что 4 марта 2022 года он применил насилие в отношении следователя УМВД, проводившей обыск в торговом помещении на улице Гончарова. Также следствие считает, что обвиняемый забрал у следователя подлежащий изъятию сотовый телефон.

Ульяновец арестован. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК РФ («Причинение вреда здоровью следователю»). Материалы уголовного дела переданы в суд.

Напомним, что ранее в Ульяновской области осудили ревнивого жителя Пензенской области, который побил жертву обухом топора и молотком, а затем пристегнул наручниками к бамперу и протащил по дороге.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года в Новоульяновске осудили сотрудника охранной организации, который побил прохожего и ударил его резиновой палкой. Он получил 2,5 года колонии общего режима.

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