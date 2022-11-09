Вашингтон, 9 ноября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Решение о захвате Крыма киевский режим должен будет принять самостоятельно. Такое заявление сделал замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль 8 ноября на онлайн-встрече с вашингтонской группой военных обозревателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим и США

Как уточнил Каль, Киев будет самостоятельно решать, будет ли его военными целями возвращение к границам на момент 23 февраля 2022 года либо на начало 2014 года.

«Это в конечном счёте будут их решения», — пояснил замминистра обороны США.

Каль не стал уточнять, будет ли Пентагон оказывать финансовую и военную поддержку киевскому режиму, если он поставит перед собой подобные цели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевские власти вновь работают над планом по захвату Крыма.