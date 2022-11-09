Абуджа, 9 ноября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Католический священник Авраам Кунат был похищен из своего дома в штате Кадуна на севере Нигерии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную епархию.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

Он работал в приходе в деревне Идон-Гида, но был вынужден переехать жить в другое место по соображениям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября несколько вооруженных лиц совершили серию атак на северо-западе Нигерии, в результате чего было убито 11 человек. Кроме того, боевики похитили примерно 80 мирных жителей.