Херсон, 9 ноября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима начали наступление у Снигирёвки под Херсоном, идёт серьёзный бой, линия обороны удерживается. Об этом 9 ноября сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Они в обед попытались двинуться в районе села Давыдова Брода в бериславском направлении, там всё отбилось. Сейчас они пошли массово в районе города Снигирёвка. Они пытаются сдвинуть линию фронта», — приводит его слова РИА Новости.

Также Стремоусов подчеркнул, что российские войска сдерживает вражеское наступление, удерживая линию обороны.

«Сейчас идет достаточно серьёзный бой», — добавил замглавы администрации региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что все регионы Дальнего Востока обеспечивают мобилизованных дополнительным обмундированием и выплачивают единовременно по 150 тыс. рублей.