Тегеран, 9 ноября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Иранский учёный Камбиз Мехдизаде получил золотую медаль на международной выставке «Идеи — изобретения — новые продукты» iENA 2022 в Германии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 8 ноября.

Инновации

Согласно данным Mehr News, мероприятие проходило с 27 по 30 октября в Нюрнберге. На выставке iENA 2022 было представлено 530 изобретений из 26 стран.

Мероприятие спонсируется Международной федерацией ассоциаций изобретателей (IFIA), Всемирной ассоциацией интеллектуальной собственности на изобретения и Федеральным министерством образования и исследований Германии в Нюрнберге.

Международная торговая выставка iENA — это профессиональная площадка для идей и изобретений, а также прекрасная возможность для изобретателей и представителей торговли и промышленности. Мероприятие позволяет ознакомиться с последними изобретениями со всего мира.