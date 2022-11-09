Оренбург, 9 ноября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Единовременную региональную выплату получило 50% мобилизованных из Оренбургской области резервистов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Денис Паслер.

ИА REGNUM Деньги

«Единовременную выплату в 50 тысяч рублей получила половина мобилизованных и добровольцев региона. Беспокоиться не стоит, средства обязательно дойдут до каждого. На формирование списков нужно время, ускоряем эту работу по максимуму», — сказал глава Оренбуржья.

Он также отметил, что регион продолжает помогать мобилизованным и добровольцам. Гуманитарная помощь на днях передана добровольцам отряда «Яик» и мобилизованным, которые проходили подготовку в Ульяновской области. Вместе с вещами, оборудованием, предметами быта оренбуржцы получили небольшие подарки от оренбургских школьников.