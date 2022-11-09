Чебоксары, 9 ноября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Федеральные дорожники готовы к эксплуатации дорог в Чувашии в зимний период. Для этого заготовлено 52 тыс. тонн противогололёдных материалов, подготовлено 87 спецмашин. Для оценки дорожной ситуации будут использоваться метеостанции и видеокомплексы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодор».

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега

За содержание федеральной сети дорог в Чувашии отвечают две подрядные организации. По данным ведомства, для обеспечения безопасного проезда по федеральным трассам заготовлено 52 тыс. тонн противогололёдных материалов, в том числе 42 тыс. тонн песка и 10 тыс. тонн соли, также сформированы запасы холодного асфальтобетона. Кроме того, подготовлено восемь пескобаз, столько же — тёплых стоянок для техники и помещений для отдыха водителей.

Для зимнего содержания дорог подготовлено 87 единиц техники, в том числе 39 комбинированных машин, 17 тракторов, девять автогрейдеров, четыре шнекороторных снегоочистителя.

В управлении отмечают, что ежегодно уточняются сложные участки дорог — как правило, это затяжные подъёмы и спуски. В Чувашии выявлено 12 таких участков, из них восемь — на трассе М-7 «Волга», четыре — на дороге А-151 Цивильск — Ульяновск. При необходимости в сложных погодных условиях на данных участках будет организовано дежурство дорожной техники.

Для онлайн-контроля за дорожной ситуацией используются девять дорожных метеостанций и 17 комплексов видеоконтроля.

Отметим, что для обслуживания республиканских дорог в зимний период в Чувашии подготовлено 168 единиц специализированной техники, установлено 10 метеостанций и 14 видеокамер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии около 1553 км дорог регионального значения, их содержание возложено на шесть подрядчиков (общества «Воддорстрой», «ДорТех», «Автодор», «Ликта», «Воддорстрой-Красноармейское», ИП Алексеев Н. Д.).