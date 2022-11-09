Томск, 9 ноября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Сельхозпроизводители в Томской области завершают уборочную кампанию. Намолочено 504,8 тыс. тонн зерна в бункерном весе, что на 56,5 тыс. тонн больше показателей 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Администрация правительства Кемеровской области Уборочная кампания

Средняя урожайность зерновых составила 30,1 центнера с га, на 2,9 центнера больше, чем в прошлом сезоне. При этом яровая пшеница спорта Каликсо на поле в 200 га дала урожайность более 64 центнеров с га. Урожайность рапса выросла на 0,6 центнера, достигнув отметки в 20,6 центнера с га.

«Сейчас хозяйства завершают подготовку зяби: обработано 131,2 тыс. га (87,4%), засыпано в амбары 48,28 тыс. тонн семян зерновых (97% от плана)», — добавили в администрации.

Тем временем, предприятия начали подготовку к новому сезону. В регионе приобретено более 3,2 тыс. тонн удобрений под урожай 2023 года.